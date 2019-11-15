Рада сьогодні працюватиме на дві години довше

Верховна Рада продовжила ранкове засідання у п'ятницю, 15 листопада, до 16 години.

Відповідне рішення підтримали 232 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо продовження роботи ранкового засідання Верховної Ради України до 16:00. З 15-ї до 16-ї буде рубрика "Різне", - оголосив пропозицію Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Спікер додав, що засідань парламентських комітетів у п'ятницю не буде.

Як повідомлялося, у п'ятницю народні депутати мали працювати до 14 години.