У "Слузі народу" пояснили, чому виключають із фракції Полякова і Скороход

Причиною виключення народних депутатів Анни Скороход і Антона Полякова з фракції "Слуга народу" є порушення ними спільної позиції та домовленостей фракції.

Про це Корнієнко заявив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання, які причини рішення про виключення Скороход і Полякова з фракції "Слуга народу", Корнієнко відповів: "Порушення домовленостей про голосування, роботи командної, по тих питаннях, по яких є згода всієї фракції".

Він також прокоментував слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що чоловік Анни Скороход нібито впливав на процеси в парламенті.

"Так, він намагався на комітети потрапити, він спілкувався з нашими депутатами.. не щодо дружини і не щодо побутових питань", - сказав Корнієнко.

Він додав, що зараз проводиться "велика робота з депутатами, щоб вони не побоялися передати це у правоохоронні органи".

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада народний депутат від “Слуги народу” Ганна Скороход заявила на засіданні Верховної Ради, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Згодом у “Слузі народу” заявили, що найближчим часом фракція буде вирішувати питання про подальше перебування Скороход в своїх лавах.

У п’ятницю, 15 листопада, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні ухвалила рішення виключити депутатів Скороход і Полякова.

Анна Скороход пройшла до Ради від партії "Слуга народу" в 93-му мажоритарному окрузі Київської області; Антон Поляков - в окрузі №206 Чернігівської області.