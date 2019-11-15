Скороход сказала, хто замінить її та Полякова у "Слузі народу"

Народний депутат Анна Скороход, яку фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу, каже, що замість неї та іншого депутата, Антона Полякова, якого теж вирішили виключити, до фракції ввійдуть двоє позафракційних народних депутати.

Про це Скороход сказала у коментарі журналістам 15 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам щойно оголосили, що з позафракційних дві людини зайдуть замість нас. Хто – ми не знаємо", - сказала Скороход.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у свою чергу зазначив, що є багато позафракційних депутатів, які бажають увійти до команди "Слуги народу".

На прохання назвати їхні прізвища, Корнієнко відповів: "Я зараз не буду це розголошувати. Але буде перевірка, співбесіда, я думаю, що на фракції буде це питання".

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні 15 листопада вирішила виключити народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Причини виключення наразі не називаються.

14 листопада, народний депутат від “Слуги народу” Ганна Скороход заявила на засіданні Верховної Ради, що її чоловіка затримали, нібито, за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Пізніше у “Слузі народу” заявили, що найближчим часом фракція буде вирішувати питання про подальше перебування Скороход в своїх лавах.