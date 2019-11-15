Якщо Україна введе поліцію у зону розведення, бойовики зроблять так само — Путін
Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін заявив, що так звані «ЛНР» і «ДНР» введуть свої мілітарні формування на ділянки розведення сил, якщо Україна введе туди поліцію та Нацгвардію.
Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії, передає Громадське.
"Ми бачимо заяви офіційних осіб, що в зону, звідки вже відвели війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші озброєні формування — і поліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все теж саме буде зроблено з боку ополченців «ЛНР» і «ДНР»", — сказав він.
Він також згадав слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що Київ може відмовитися від Мінських угод.
«Про що ми тоді взагалі будемо говорити у «нормандському форматі»? Про що у ньому взагалі може йтися, я не дуже розумію», — зазначив Путін.
Як раніше повідомляло агентство, Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення.