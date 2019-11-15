Якщо Україна введе поліцію у зону розведення, бойовики зроблять так само — Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що так звані «ЛНР» і «ДНР» введуть свої мілітарні формування на ділянки розведення сил, якщо Україна введе туди поліцію та Нацгвардію.

Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії, передає Громадське.

"Ми бачимо заяви офіційних осіб, що в зону, звідки вже відвели війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші озброєні формування — і поліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все теж саме буде зроблено з боку ополченців «ЛНР» і «ДНР»", — сказав він.

Читайте також: Путін вимагає від України продовжити закон про особливий статус Донбасу

Він також згадав слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що Київ може відмовитися від Мінських угод.

«Про що ми тоді взагалі будемо говорити у «нормандському форматі»? Про що у ньому взагалі може йтися, я не дуже розумію», — зазначив Путін.

Читайте також: Путін озвучив нову вимогу щодо Донбасу

Як раніше повідомляло агентство, Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення.