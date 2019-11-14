Зеленський зустрівся з послами G7 — говорили про корупцію та реформи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн “Великої сімки” та обговорив з ними перебіг українських реформ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

“Президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн “Великої сімки” (G7). Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Президент підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямах, зокрема над ухваленням і втіленням законів, які часто непопулярні, але важливі для покращення економічного клімату в Україні.

В ОП наголосили, що окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі з корупцією. Учасники детально обговорили також судову реформу, зокрема імплементацію закону щодо діяльності органів суддівського врядування.

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Під час зустрічі йшлося і про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

“Готовий до діалогу та дискусії. Ми не втрачаємо часу й робимо все, щоб справді змінити країну”, – наголосив Президент.

Як зазначається, в участь у зустрічі також узяли керівник Офісу Президента Андрій Богдан, його заступники Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

Фото пресслужби Президента