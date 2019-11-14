Разумков закрив вечірню Раду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.
Водночас Разумков подякував представникам усіх фракцій за конструктивну роботу впродовж дня та нагадав депутатам, що Рада продовжить свою роботу у п‘ятницю о 10.00.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Окрім того, парламент ухвалив у першому читанні проєкт закону №2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони”.
Також сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.