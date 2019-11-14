Разумков закрив вечірню Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє пленарне засідання парламенту у четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Водночас Разумков подякував представникам усіх фракцій за конструктивну роботу впродовж дня та нагадав депутатам, що Рада продовжить свою роботу у п‘ятницю о 10.00.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Окрім того, парламент ухвалив у першому читанні проєкт закону №2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони”.

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Також сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.