Депутати розійшлися на перерву

Верховна Рада взяла перерву в роботі ранкового засідання на пів години.

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На вимогу двох фракцій оголошується перерва на пів години. Зараз 10.42 - збираємося у цьому залі об 11.15», - сказав Стефанчук.

Перед цим Рада вже брала перерву на 5 хвилин. Так під час розгляду у другому читанні законопроєкту № 2144 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» сесійна зала підтримала поправку № 209 щодо акцизного податку з пального, яка попередньо не була схвалена комітетом. Після цього було оголошено перерву для проведення політичних консультацій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер, поряд з іншими питаннями, планує розглянути в другому читанні законопроєкт 2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".