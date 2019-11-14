Україна передала ноту Японії через виступ команди "ДНР" на турнірі з карате

Посольство України в Японії передало до МЗС Японії ноту через участь у 9-му кубку світу з карате "представників" так званої "ДНР", проведеного організацією "Всесвітня федерація каратеноміті" у Токіо 7-10 листопада.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

“12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь "представників" так званої "ДНР" у "9-му кубку світу з карате", проведеного "всесвітньою федерацією каратеноміті" у Токіо 7-10 листопада 2019 року. У зв’язку з цим, того ж дня Посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, представник секретаріату цієї організації підтвердив факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України.

"У рамках заходів дипломатичного реагування Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони", - йдеться у публікації.

Посольство України наразі продовжує вживати заходів щодо з’ясування усіх обставин цієї події.

"Посольство України вважає за необхідне наголосити на тому, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є послідовною та незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав", - наголошують в українському дипвідомстві.

Як повідомляється, Всесвітня федерація каратеноміті є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.