Комітет Ради схвалив до другого читання проєкт бюджету-2020

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 13 листопада розглянув і підтримав підготовлений до другого читання проєкт державного бюджету на 2020 рік (реєстраційний номер 2000).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Вчора Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув і підтримав до другого читання проєкт №2000. Сьогодні парламент має розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік," - ідеться в повідомленні.

Згідно з інфографікою Мінфіну, ухвалення Верховною Радою бюджету на 2020 рік у другому читанні має відбутися не пізніше 20 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували підготовлений до другого читання проєкт бюджету-2020. У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік, підготовленому до другого читання у Верховній Раді України, порівняно з редакцією, поданою до першого читання, доходи запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, а видатки – на 10,1 млрд грн.

Загалом доходи проєкту держбюджету на 2020 рік передбачено сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974 670,9 млн грн та доходи спеціального фонду – 118 998,3 млн гривень. Видатки проєкту держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052 178,8 млн грн та видатки спеціального фонду – 127 920,2 млн гривень. Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн, або 45,3% прогнозного ВВП.