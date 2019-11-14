Трамп вважає серйозним викликом намір Туреччини закуповувати російські ПРО

Трамп вважає серйозним викликом намір Туреччини закуповувати російські ПРО

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп назвав "дуже серйозним викликом" намір Туреччини закуповувати російські системи протиракетної оборони С-400 і закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана відмовитися від цього.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це він заявив на спільній прес-конференції з Ердоганом у Білому домі після завершення їхніх переговорів. 

Американський президент зазначив, що є «великим фаном» Ердогана і що вони провели "чудову продуктивну" зустріч.

"Придбання Туреччиною російської військової техніки, такої як С-400, створює для нас дуже серйозні виклики, і ми говоримо про це постійно, - сказав він. - Ми говорили про це сьогодні, ми говоритимемо про це в майбутньому. Сподіваємось, ми зможемо розв’язати цю ситуацію. Ми попросили нашого держсекретаря та міністра закордонних справ Туреччини й наших радників з питань національної безпеки невідкладно попрацювати над розв'язанням питання S-400".

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Нагадаємо: президент Туреччини перебуває в США з робочим візитом. Перед від'їздом з Анкари у Вашингтон він повідомив про готовність розпочати нову еру в питаннях, що стосуються безпеки обох країн.

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