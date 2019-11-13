Глава МЗС Австрії зустрівся у Києві з представниками місії ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у середу зустрівся у Києві з представниками громадянського суспільства та співробітниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у Facebook.

"Міністр закордонних справ Александер Шалленберг відправився сьогодні з дводенним візитом в Україну. У Києві сьогодні він провів зустріч з представниками громадянського суспільства, щоб обговорити актуальні реформи у сфері юстиції та верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Крім того, разом з Спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТГК Мартіном Сайдіком австрійський міністр відвідав офіс СММ ОБСЄ в Україні, яка була створена у 2014 році, "щоб на місцях полегшувати діалог між сторонами конфлікту".

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Як повідомляв Укрінформ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александр Шалленберг 13 та 14 листопада перебуватиме в Україні з робочим візитом. 14 листопада в МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Австрії. Передбачається обговорення актуальних питань широкого спектру двосторонніх відносин, а також взаємодії двох держав в рамках міжнародних організацій.

Фото: Österreichisches Außenministerium/FB