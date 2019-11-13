Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського можуть винести на голосування Ради 5 грудня

Остаточна редакція Виборчого кодексу з пропозиціями Президента України може бути винесена на розгляд Верховної Ради 5 грудня.

Про це під час засідання Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомила заступник голови комітету Аліна Загоруйко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Регламент передбачає, що після рішення комітету текст Виборчого кодексу ще має бути опрацьований Юридичним управлінням, а це також займає певний час. І в принципі, якщо враховувати, що наша таблиця готова, ми побачимо ще конкретизацію пропозицій Офісом Президента... А 5 грудня вже остаточна редакція вийде в залу на голосування, залу Верховної Ради", - сказала депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня цього року Верховна Рада VIII скликання ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував Виборчий кодекс. За його словами, Кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування у Виборчий кодекс.