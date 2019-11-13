У "Євросолідарності" вимагають відставки Єрмака

У партії "Європейська солідарність" вимагають звільнення помічника Президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через його "проросійські меседжі".

При це заявила на брифінгу у Верховній Раді народний депутат Ірина Фріз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо говорити про російський нахил зовнішньої політики Офісу Президента... Радник Президента Зеленського з міжнародних питань є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі від нього. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що у нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", - заявила вона.

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Фріз наголосила, що позиція Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі "повністю відповідає російській риториці".

"Єрмак вводить в оману наших міжнародних партнерів, говорячи про те, що в Україні відбувається громадянський конфлікт... З огляду на все сказане, є підстави говорити про вплив РФ через Єрмака, в якого є бізнес-відносини з представниками і громадянами Росії, на Зеленського. Відповідно, є всі підстави вимагати відставки Єрмака з посади помічника Президента Зеленського", - додала народний депутат.

Раніше депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов заявив, що Єрмак "висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді".