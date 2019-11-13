"Я можу робити це по-справжньому": Коломойський нарікає, що світ бачить його монстром
Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.
"Якщо я одягну окуляри і подивлюся на себе, як на мене дивиться весь світ, я побачу себе монстром, ляльковиком, господарем Зеленського, як хтось, хто має апокаліптичні плани... Я можу почати робити це по-справжньому", - сказав він.
Як повідомлялося, Офіс Президента 10 вересня повідомив про зустріч Володимира Зеленського з колишнім головою Дніпропетровської ОДА бізнесменом Ігорем Коломойським. У пресрелізі зазначалося, що співрозмовники обговорили питання ведення бізнесу в Україні, а також йшлося про енергетичну сферу.
Раніше експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер у своєму мікроблозі Twitter застеріг, що Зеленський повинен бути дуже обережним з олігархом Ігорем Коломойським.
"За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включаючи МВФ. Він повинен обережно поводитися з Коломойським (наприклад, ніяких "компромісів" щодо ПриватБанку, щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу", - зазначив експосол США в Україні.