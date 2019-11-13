Безсмертний вважає малоймовірною "нормандську зустріч" найближчим часом

Експредставник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний вважає, що ймовірність зустрічі у "нормандському форматі" до кінця року мінімальна.

Про це він заявив в етері на ObozTV.

"Давайте ми не будемо оптимістами, бо імовірність цієї зустрічі у цих умовах мінімальна. Я маю великий досвід роботи у ТКГ та спілкування з Кремлем і розумію, що заяви Назарбаєва, позитивні величні реляції з Мінська, заяви Лаврова з Кремля - все це створює карту, з якої немає відповіді на питання, чи відбудеться "Норманді" взагалі. Тут є ще одна річ, яку ми ігноруємо - це позиція Меркель та Макрона. Макрон займається своїми виборами. І йому займатись якимись питаннями, які приносять мінімум, чи мінус, чи взагалі не вирішуються, не вигідно. Плюс це стосується України, яку він весь час педалює у негативному плані. І ще є Меркель. Меркель і "Північний потік" - це дорівнює... Тепер уявіть собі: тут Зеленський, тут Макрон, тут Путін - про що вона буде говорити? Тому ситуація виглядає так, що я просив би всіх - давайте будемо спокійніші, бо я не вірю в те, що воно от завтра відбудеться", - заявив Безсмертний.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Розведення біля Петрівського тривало з 9 до 11 листопада. Наразі розпочався етап розмінування територій.

11 листопада канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".

Водночас у повідомленні на сайті Кремля підкреслюється, що сторони обговорили підготовку "можливого саміту" в "нормандському форматі".