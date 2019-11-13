Розгляд законопроєкту про гральний бізнес може затриматися — Арахамія

Верховна Рада планує 15 листопада розглянути у першому читанні законопроєкт щодо грального бізнесу в Україні.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Ми планували у першому читанні розглядати цей законопроєкт у п’ятницю, так. Але там є технічний момент, який може затримати цей процес", - зазначив він.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів законопроект №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді України до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Зеленський під час пресмарафону сказав, що гроші, які будуть надходити від легалізації грального бізнесу, планується спрямовувати на спорт, медицину і освіту.

В уряді вважають, що легалізація грального бізнесу в Україні може поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.