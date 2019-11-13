Геращенко хоче, щоб "слуги народу" показали в деклараціях, скільки мають землі

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вимагає від народних депутатів від фракції "Слуга народу" опублікувати декларації і вказати, скільки вони мають землі.

Про це Геращенко сказала під час розгляду законопроєктів про ринок землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я прошу, щоб вся фракція "Слуга народу" опублікувала, тому що ви не опублікували ваші декларації, скільки в кожного з вас є землі", - сказала Геращенко.

Депутат попросила вважати своє запитання депутатським запитом до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Член фракції "Слуга народу " Мар'ян Заблоцький відповів, що народні депутати від "Слуги народу" добровільно задекларували свою власність, хоча ця вимога до них була лише з 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.