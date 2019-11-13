Відеоконференцію підгрупи ТКГ з обміну скасували — Лутковська

Відеоконференцію гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, де планувалося обговорити питання обміну утримуваними особами між Києвом і ОРДЛО, скасували.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська у Facebook.

"На жаль, учора не відбулося засідання гуманітарної підгрупи в Мінську, на якій розглядається питання звільнення заручників. Сьогодні мала проводитися відеоконференція... Навіть більше, сьогодні я отримала листа від нашого модератора (представника ОБСЄ Тоні Фріша - ред.), що відеоконференція скасована, тому що не знайшла підтримки у всіх учасників. Ну що ж, чергове підтвердження, що гра нечесна", - написала Лутковська.

Вона нагадала, що на минулому засіданні було досягнуто домовленості про визнання утримання людей і початок обміну. Домовленості було досягнуто, за словами Лутковської, під гарантії Фріша.

"Безсумнівно, існує величезна недовіра між усіма сторонами. Так, свою частину домовленостей я виконала частково, тому що мені потрібно витягнути з ОРДЛО максимальну кількість людей, розуміючи, що гра може піти нечесно. Але навіть тих людей, яких ОРДЛО розшукує за неправильними особистими даними, ми знайшли і частково підтвердили. Нам нікого не підтвердили у відповідь", - зазначила Лутковська.

Вона висловила жаль, що тепер у гуманітарної підгрупи ТКГ немає можливості зустрітися навіть у форматі відеоконференції. "Ми не обговоримо не тільки питання взаємного звільнення, ми не обговоримо питання пошуку і передачі тіл тих, хто вважається зниклим безвісти, ми не обговоримо питання відкриття нових пунктів пропуску. Це нецікаво ні учасникам переговорів, ні нашому модератору. Щиро шкода", - написала Лутковська.

Вона зазначила, що розповідає про це всім свідомо, оскільки вважає, що суспільству час знати, наскільки ці переговори складні і цинічні.

При цьому Лутковська заявила, що продовжить наполягати на зустрічі в будь-якому форматі, а також на визнанні утримання людей під вартою і на їх звільненні.

"Мені шкода, що в цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ", - написала вона.

Як повідомлялося, 12 листопада в Мінську не відбулося засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Україна запропонувала провести 13 листопада відеоконференцію цієї підгрупи.