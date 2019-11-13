Перерва у Раді триває вже понад годину

Перерва у роботі пленарного засідання Верховної Ради досі триває.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Повернутися до роботи депутати мали близько 11:15. Натомість перерва триває вже понад годину замість запланованих 30 хвилин.

Лідери фракцій уже повернулися з наради у кабінеті Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, але парламент ще не відновив роботу.

Біля трибуни парламенту стоїть голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, з якою спілкується представник фракції «Слуга народу» Микита Потураєв. Також біля трибуни знаходяться депутати від «Батьківщини».

Близько півтора десятка депутатів знаходяться в президії ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу фракції «Батьківщина» і групи «За майбутнє» оголосив перерву в засіданні ВР на 30 хвилин. Та попросив керівництво фракцій, заступника і першого заступника глави ВР зібратися в його кабінеті.

Порядком денним Верховної Ради на 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

На площі під Верховною Радою триває мітинг противників земельної реформи.

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12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.