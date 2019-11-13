Разумков оголосив перерву у Раді на пів години

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу фракції "Батьківщина" і депгрупи "За майбутнє" оголосив перерву в засіданні на 30 хвилин.

Про це спікер заявив під час засідання у середу, 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прошу керівництво фракцій, заступника і першого заступника (Голови Верховної Ради – ред.) зібратися у моєму кабінеті. 30 хвилин перерва", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, порядком денним Верховної Ради на 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

Зараз на площі під Верховною Радою триває мітинг противників земельної реформи.

Напередодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

У понеділок, 11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.