ОПЗЖ намагалася зірвати виступ Потураєва у Раді вигуками "Ганьба"

Народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", які виступають проти запуску ринку землі, намагалися зірвати виступ члена фракції "Слуга народу" Микити Потураєва у Верховній Раді.

Виступ стосувався запровадження земельної реформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представники ОПЗЖ стали навколо трибуни парламенту, де розпочав свій виступ Потураєв, і вигуками "ганьба" намагалися зірвати його.

"Україна остаточно поховає комунізм, ми нарешті зведемо рахунки з цим маніяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства - землі. Ми повернемо українцям землю, раз і назавжди", - сказав Потураєв.

Депутат виступав на підвищених тонах.

Після виступу Потураєва слово взяв співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар. Йому представники ОПЗЖ не заважали виступити. Коли Потураєв взяв слово вдруге, депутати від ОПЗЖ знову почали переривати його вигуками "ганьба".

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним Верховної Ради, першим питанням у середу, 13 листопада, передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.