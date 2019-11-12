Медведчук очолив міжфракційне об’єднання у парламенті

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук очолив міжфракційне депутатське об’єднання "Міжпарламентський діалог в ім’я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція".

Про це оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук перед закриттям вечірнього засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Створено міжфракційне депутатське об’єднання "Міжпарламентський діалог в ім’я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція". Головою цього об’єднання обрано народного депутата Медведчука Віктора Володимировича", - сказав Стефанчук.

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Як відомо, Віктор Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна. Представляючи у липні у Страсбурзі свій "план врегулювання" на Донбасі, він практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, мир на Сході України встановити "можна тільки в результаті ... прямого діалогу ... Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою". Медведчук також заявив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію в складі України".