Життя після Brexit: Україна і Британія обговорили нову довгострокову угоду

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з послом Сполученого Королівства в Україні Меліндою Сіммонс нову двосторонню угоду, яка після Brexit замінить Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі дипломатів 12 листопада.

"Посол поінформувала про розвиток подій довкола виходу Сполученого Королівства з ЄС з урахуванням внутрішньої політичної ситуації у Великій Британії. У ході зустрічі був обговорений стан опрацювання нової двосторонньої угоди, яка після Brexit замінить у відносинах зі Сполученим Королівством Угоду про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, посол Сіммонс запевнила, що Велика Британія залишатиметься важливим партнером України у протидії російській агресії та надаватиме допомогу Україні у здійсненні реформ.

Глава зовнішньополітичного відомства України підкреслив важливість досягнення прогресу у питанні лібералізації візового режиму між країнами.