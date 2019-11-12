Життя після Brexit: Україна і Британія обговорили нову довгострокову угоду
Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі дипломатів 12 листопада.
"Посол поінформувала про розвиток подій довкола виходу Сполученого Королівства з ЄС з урахуванням внутрішньої політичної ситуації у Великій Британії. У ході зустрічі був обговорений стан опрацювання нової двосторонньої угоди, яка після Brexit замінить у відносинах зі Сполученим Королівством Угоду про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, посол Сіммонс запевнила, що Велика Британія залишатиметься важливим партнером України у протидії російській агресії та надаватиме допомогу Україні у здійсненні реформ.
Глава зовнішньополітичного відомства України підкреслив важливість досягнення прогресу у питанні лібералізації візового режиму між країнами.