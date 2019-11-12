Знову “турборежим”: Рада зробила все заплановане і закрилася раніше

Знову “турборежим”: Рада зробила все заплановане і закрилася раніше

Укрінформ
Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук завчасно закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок, оскільки вичерпався порядок денний.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні працювали в турборежимі і так сталося, що ми вичерпали порядок денний. Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим», - сказав перший віцеспікер.

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Він також оголосив про створення низки міжфракційних депутатських об’єднань: «Третій вік», «За спорт іздоровий спосіб життя», «За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному і трубопровідному транспорті України», «Міжпарламентський діалог в ім’я миру - Україна, Росія, Німеччина, Франція», «Пласт».

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