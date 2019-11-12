Дубінський про свої великі статки: Безглузде запитання, навіщо вам різні сукні

Колишній співробітник телеканалу «1+1» та народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що купив багато майна ще до початку роботи журналістом.

Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Я купив багато ще до журналістики, до того, як я взагалі пішов на телебачення працювати. Коли я став депутатом, жодне майнове право ні на мене, ні на мою сім'ю оформлене не було. І жодне майно, про яке ви говорите у цьому псевдорозслідуванні, не було здобуте мною після початку роботи в політиці. Політика не формує ні мої прибутки, ні можливість купувати якесь майно», – заявив Дубінський, який, за даними проєкту Bihus.Info, разом із родиною мають 24 квартири та 17 авто.

У відповідь на запитання про походження статків депутат сказав: «Це наше сімейне питання. Ми ж ці ресурси заробляли до приходу в політику. Усі гроші в економіці України, податки сплачені, усі насолоджуються життям і щасливі. Хто працював – той їсть».

Він розповів, що його мама-пенсіонерка, на яку записані кілька квартир та автомобілів (у тому числі Maserati), «зараз нічим не займається, насолоджується життям».

«Перерозподіл активів всередині сім'ї нікого не цікавить: хто, куди і як, чим є, чим володіє. Є питання сімейного кодексу, є питання про шлюбні відносини, є питання перерозподілу ресурсів, наприклад після розлучення, тому є дуже багато питань, які потрібно врегулювати. Ми врегулювали їх так, як вирішили», – сказав Дубінський.

Депутат повідомив, що не живе зі своєю дружиною з 2014 року, хоча офіційно вони – не розлучені.

Журналістка Радіо Свобода поцікавилася в Дубінського, для чого його сім'ї стільки майна.

«Якесь безглузде запитання у вас, якщо чесно. Навіщо вам різні сукні? Ви маєте собі можливість купити щось, що можете використати у своєму життєвому побуті? У когось заводи, у когось акції підприємств, у мене – все в Україні, офшорних компаній немає, податки всі сплачені», – заявив Дубінський.

Він також наполягає, що ніколи не був журналістом телеканалу «1+1».

«Я був продюсером телеканалу «1+1», виробляв три шоу, був ведучим й акціонером телекомпанії «1+1 медіа». Журналістом на телеканалі «1+1» я не був ніколи, я не знімав жодного розслідування, я був просто ведучим», – зазначив депутат.

Він відмовився повідомити розмір своєї зарплати під час роботи на «1+1». При цьому Дубінський наголосив, що холдинг не мав до нього запитань стосовно прозорості придбання ним майна.

Як повідомлялося, 11 листопада проєкт Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомив, що Олександр Дубінський та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі.

У липні Дубінський був обраний до Верховної Ради у 94-му виборчому окрузі в Київській області. Він працює заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.