У Раді - новий випадок кнопкодавства

У Раді - новий випадок кнопкодавства

Укрінформ
Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР через новий випадок кнопкодавства.

Про це він заявив після відкриття вечірнього засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Друзі, я за традицією звернувся до Регламентного комітету вивчити це питання і дати правову оцінку", - сказав перший віцеспікер.

Перед цим Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, посилаючись на ЗМІ, повідомив, що було зафіксовано новий випадок неособистого голосування в парламенті.

"Якщо вірити ЗМІ, а я вірю засобам масової інформації, в нас є ще один випадок кнопкодавства у Верховній Раді України. Четвертий", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що не буде "переходити на прізвища". Спікер укотре наголосив, що практику кнопкодавства слід залишити в минулих скликаннях, і таких випадків у Верховній Раді не має бути.

Читайте також: Стефанчук пропонує кримінальне покарання за “кнопкодавство”

Він також подякував ЗМІ та громадським організаціям, які пильно стежать за роботою депутатів.

Раніше рух "ЧЕСНО" повідомив, що зафіксував четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України ІХ скликання: процедуру особистого голосування порушив народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Василь Німченко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України", який передбачає кримінальну відповідальність за неособисте голосування депутатів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-