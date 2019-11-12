У Раді - новий випадок кнопкодавства

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР через новий випадок кнопкодавства.

Про це він заявив після відкриття вечірнього засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Друзі, я за традицією звернувся до Регламентного комітету вивчити це питання і дати правову оцінку", - сказав перший віцеспікер.

Перед цим Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, посилаючись на ЗМІ, повідомив, що було зафіксовано новий випадок неособистого голосування в парламенті.

"Якщо вірити ЗМІ, а я вірю засобам масової інформації, в нас є ще один випадок кнопкодавства у Верховній Раді України. Четвертий", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що не буде "переходити на прізвища". Спікер укотре наголосив, що практику кнопкодавства слід залишити в минулих скликаннях, і таких випадків у Верховній Раді не має бути.

Він також подякував ЗМІ та громадським організаціям, які пильно стежать за роботою депутатів.

Раніше рух "ЧЕСНО" повідомив, що зафіксував четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України ІХ скликання: процедуру особистого голосування порушив народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Василь Німченко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України", який передбачає кримінальну відповідальність за неособисте голосування депутатів.