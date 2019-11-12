Рудик повторно склав присягу народного депутата

Сергій Рудик, якого Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом після перерахунку голосів на окрузі 198, склав присягу народного депутата.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кому мало моєї присяги від 29 серпня, трьох реєстрацій двома складами Центральної виборчої комісії, - складаю присягу повторно", - сказав Рудик перед тим, як зачитати текст присяги.

Рудик був одягнений у футболку з написом "ніколи не здавайся". Він закликав народних депутатів пам'ятати про людей, які "ніколи не здаються, борються за свої права та права інших, гуртують біля себе інших людей і показують, що ми, українці, непереможні".

Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями.

28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198. Обраним народним депутатом визнано Сергія Рудика.