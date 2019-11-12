Рудик повторно склав присягу народного депутата
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Кому мало моєї присяги від 29 серпня, трьох реєстрацій двома складами Центральної виборчої комісії, - складаю присягу повторно", - сказав Рудик перед тим, як зачитати текст присяги.
Рудик був одягнений у футболку з написом "ніколи не здавайся". Він закликав народних депутатів пам'ятати про людей, які "ніколи не здаються, борються за свої права та права інших, гуртують біля себе інших людей і показують, що ми, українці, непереможні".
Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.
28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями.
28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198. Обраним народним депутатом визнано Сергія Рудика.