У "Євросолідарності” заявляють, що не голосуватимуть за закони про “дерибан землі”

Фракція "Європейська солідарність" підтримує запровадження ринку сільськогосподарських земель, але не підтримуватиме відповідні законопроєкти, у яких не передбачено механізми для захисту українських аграріїв.

Про це з трибуни парламенту заявив член цієї фракції Микола Княжицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не будемо голосувати за закони про дерибан землі. Ми - за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет, а ті, хто хоче скупити землю шматками, площею Ліхтенштейну чи Андорри, не будуть мати змоги це зробити", - сказав Княжицький.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.

Цього дня під Верховною Радою одночасно проходять дві акції проти впровадження земельної реформи і на підтримку ринку землі.