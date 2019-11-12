У Путіна прокоментували пропозицію зустрітися із Зеленським у Казахстані

Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в «нормандському форматі», а зустріч президентів України і Росії без її ретельної підготовки не принесла б великої користі.

Про це сказав журналістам речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє у вівторок ТАСС.

«Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї зустрічі також, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона має бути добре підготовлена», - наголосив представник Кремля.

«Існують ще дуже великі резерви для цієї домашньої роботи», - зауважив Пєсков. «Наразі ми всі концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату, для цього, звичайно, мають бути виконані всі зобов'язання, які сторони взяли на себе в Мінську», - додав він.

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Коментуючи пропозицію експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва допомогти з організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Путіним у Казахстані, представник Кремля наголосив, що Москва «традиційно завдячує Назарбаєву і високо цінує зусилля казахстанських колег у плані налагодження російсько-українських відносин».

Представник Кремля уточнив, що телефонна розмова Путіна з Назарбаєвим відбулася у понеділок «за взаємною домовленістю». «І під час розмови це [пропозиція організувати зустріч Путіна і Зеленського] було озвучено [Назарбаєвим]», - додав Пєсков.

Водночас, за його словами, дату можливого саміту в нормандському форматі не визначено, немає навіть приблизних термінів, сказав Пєсков.

Представник Кремля зауважив, що «ведеться також робота, яка не афішується, по лінії помічників президентів чотирьох країн, які також займаються підготовкою можливих рішень, узгоджених розумінь за підсумками такої можливої ​​зустрічі». «Ця робота зараз триває», - констатував Пєсков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що запропонував Президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним у Казастані.

Президент Зеленський зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту до Японії. За даними Офісу Президента України, під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму.

Зеленський перебував з робочим візитом в Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора, 21-24 жовтня.