Разумков відкрив Раду, у залі - 330 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в у вівторок.

У залі зареєструвалося 330 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

За регламентом, засідання у вівторок розпочалося з виступів представників фракцій і депутатських груп.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок планує розглянути чотири законопроєкти про ринок електричної енергії.

Крім того, Рада збирається внести зміну у склад Ради Національного банку України. Так, відповідно до проєкту постанови №2400, членом Ради НБУ пропонується призначити Віталія Шапрана до 7 липня 2021 року.

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Перше читання мають пройти законопроєкти №2189 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" та №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти".

Водночас депутати мають намір включити до порядку денного для прийняття рішення два проєкти законів щодо видобутку бурштину - урядовий №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" та проєкт №2348 "Про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами" авторства члена фракції "Слуга народу" Дмитра Костюка.

У другому читанні в парламенті мають розглядатися законопроєкти №152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" і №2161 "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

Окрім того, парламентарії планують розглянути проєкт постанови №2395 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко І.С.". Свою заяву про складення мандату член фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко подала 4 листопада.