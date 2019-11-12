Родина "слуги народу" Дубінського має 17 авто і 24 квартири - ЗМІ

Народний депутат від “Слуги народу” та колишній журналіст Олександр Дубінський і його родина протягом останніх кількох років стали власниками загалом 24 квартир, 17 автівок, двох будинків і 70 соток землі.

Про це повідомляє Bihus info.

"Ексжурналіст та нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський і його родина протягом останніх кількох років стали власниками загалом 24 квартир, 17 автівок, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів. Офіційні доходи родини при цьому не могли дозволити купівлю такої кількості майна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нині депутат є власником 10 автомобілів, які придбав протягом останніх п’яти років. При цьому користується Дубінський Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській.

"Пенсіонерка також володіє чималим автопарком у якому загалом 7 автомобілів. Серед них два Mercedes G55 2009 року випуску та Е55 2003-го, Land Cruiser, про який ми вже згадували, і Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року випуску", - додає Bihus info.

Повідомляється, що окрім цього у народного депутата, його дружини Лесі Цибко і матері - ціла колекція нерухомості в Києві та області. Зокрема, Дубінський є власником двох квартир в прилеглому до п’ятизіркового готелю на березі Дніпра Fairmont Grand Hotel будинку.

"Їх він нібито придбав у 2014-му за 200 тисяч доларів. Таку вартість сам нардеп пояснив просіданням ринку. Щоправда вже у 2016 році оціночна вартість таких квартир сягала півмільйона доларів", - зазначає Bihus info.

Також у Дубінського є шість земельних ділянок в Хотові, що під Києвом, земля з будинком у Солом’янському районі Києва та квартира в елітному житловому комплексі “Французький квартал” на Печерську і квартира на Теремках.

За словами народного депутата, його офіційна зарплатня на телеканалі “1+1” становила близько 70-80 тисяч гривень на місяць. Цього недостатньо для купівлі такої кількості нерухомості, відзначають у Bihus info.

Повідомляється, що власницею ще 7 квартир у Києві є дружина депутата.

"У жовтні 2015 Леся Цибко купила три квартири в елітному кварталі на Печерську, потім докупила ще одну квартиру там же. Через рік - придбала ще одну - трикімнатну. Загалом, за три роки дружина Олександра Дубінського вклала у нерухомість приблизно третину мільйона доларів. Оцінити офіційні заробітки дружини нардепа доволі складно. Тому що вона працювала у громадські організації “Ліга фінансового розвитку”, де жінка була директоркою з маркетингу, а сам Дубінський - засновником. Організація раніше регулярно проводила різноманітні круглі столи, що стосувалися банківського сектору. Щоправда, остання публічна активність “Ліги фінансового розвитку” була навесні 2014-го", - зазначили у Bihus info.

Загалом, як повідомляється, 19 об’єктів нерухомості знаходяться у власності матері Дубінського. Вартість активів Березовської - приблизно мільйон доларів. Значна частина нерухомості з’явилася у жінки безпосередньо перед парламентськими виборами.

За інформацією журналістів, до 2016 року офіційний дохід Березовської формувала пенсія. Пояснювати походження статків народний депутат відмовився.