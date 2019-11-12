У спілкуванні зі світом важливо наголошувати на перевагах України — експосол Канади

Україні на міжнародній арені слід менше апелювати до жалю та активніше розкривати власний потенціал.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Україні варто усвідомити, що не можна виїхати лише на жалі та співчутті. Однак і не на бундючності й зарозумілості. Люди прагнуть бути пов’язаними з державою, якій дають шанс на успіх. Кожен хоче бути партнером успішного проєкту”, - зазначив Ващук.

Він наголосив на тому, що “не треба переносити внутрішню політичну боротьбу й бажання нашкодити опоненту на зовнішню діяльність”.

“З країною, у якій лише вказують на негатив та роблять взаємні закиди, не стануть раптом всі обійматися. Конче необхідний позитивний зовнішній образ”, - указав дипломат.

На його переконання, у спілкуванні зі світом дуже важливо наголошувати на перевагах України, а не її недоліках. “Я не закликаю по-пропагандистському вибудовувати міфічні структури, але пропоную не забувати про реальні позитиви власної держави, презентуючи її назовні… Не треба зовсім втрачати самокритичності, але представляти себе найкорумпованішими, найгіршими, найбільш дисфункціональними – це не допоможе досягти світового успіху”, - підсумував Ващук.

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Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на зміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.