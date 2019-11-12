Експосол Канади пояснив стратегічну вагу України

Для Канади стратегічно важливим є захист заснованого на правилах світового порядку, що був явно порушений російською агресією проти України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Як і Канада, Україна – держава середньої сили. Для нас критично важливо, аби такі країни не ставали жертвами зловживань зі сторони набагато сильніших сусідів та могли функціонувати у системі заснованого на правилах міжнародного порядку. У наших стратегічних інтересах... аби з Україною не коїлося те, що нині, тобто не відбувалося зовнішньої агресії та окупації Росією”, - наголосив Ващук.

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Він додав, що присутність великої впливової української діаспори дозволяє Канаді ліпше розуміти Україну.

“Звісно, є також фактор міцних міжособистісних зв’язків між Україною й Канадою та наявність української діаспори. Ми маємо як системний загальносвітовий інтерес до ситуації в Україні, так і внутрішню специфіку, що дає змогу краще розуміти Україну”, - зауважив дипломат.

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на заміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.

За даними останнього перепису населення, майже 1,4 млн громадян Канади мають українське походження, що становить близько 4% від загального населення країни.