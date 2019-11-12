"Слуга народу" готує проєкти законів, які запровадять народовладдя - Стефанчук

Партія "Слуга народу" готує низку законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

"Ми проаналізували все, що є у світі, та зібрали великий пакет матеріалів про те, які напрямки народовладдя існують. Для України з того переліку є п'ять напрямків", - зазначив Стефанчук.

За його словами, "Слуга народу" розглядає можливість ухвалення нового закону "Про всеукраїнський референдум", підготовки законопроєкту про місцевий референдум, а також законопроєкту про запровадження законодавчих ініціатив народу. Крім того, партія планує передбачити в законодавстві можливість відкликання виборцями посадовців, а також прийнятих ними рішень.

"Ми хочемо, щоб будь-хто з посадових осіб розумів: якщо вони не справляються - є процедура відкликання. Це має стосуватися не лише людей, а й рішень, які приймають ці посадові особи. Це так званий законопроєкт про народне вето". - сказав Стефанчук.

П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади. "Тільки народ на загальноукраїнському чи місцевому рівні має казати, що є пріоритетом", - заявив перший віцеспікер.

Він додав, що зараз Конституційний Суд розглядає на відповідність Основному Закону законопроєкт, який передбачає визнання народу суб'єктом законодавчої ініціативи на рівні з парламентом і президентом.

Стефанчук уточнив, що у новому проєкті закону "Про всеукраїнський референдум" будуть передбачені питання, які не можуть виноситися на обговорення. До них, серед іншого, належатиме питання територіальної цілісності.

"Загалом є близько одинадцяти винятків, які не можуть бути предметом референдуму", - резюмував перший заступник голови ВР.