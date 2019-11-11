Експосол Канади дав пораду своїй наступниці

Новому послу Канади в Україні варто якнайліпше розібратися у ситуації в країні, перш ніж формулювати власні погляди.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Своїй наступниці я передам трохи досвіду, але забагато радити не буду, бо кожен мусить сам знайти ключ до ситуації. Усім канадцям, які приїздили щось робити в Україні, я завжди радив протерти очі, прочистити вуха й слухати, думати, дивитися – до того, як формулювати власні погляди чи давати поради”, - сказав Ващук.

Він наголосив, що унікальність України “полягає в сукупності різних факторів, тож прямі “копіпасти” з інших середовищ переважно не приймаються добре”.

“Канадська допомога працювала, коли ми були партнерами й виконували роботу з великою дозою емпатії, розуміючи українські потреби, вразливість і потенціал”, - розповів дипломат.

На його переконання, слід “давати тій країні, куди тебе призначають, шанс довести правоту власного бачення". "Це жодним чином не означає, що завжди треба все сприймати на віру, але залишатися відкритим до аргументів сторони, яка тебе приймає, необхідно", - підсумував Ващук.

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на зміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.