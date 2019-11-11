Скалецьку покликали у Раду - на годину запитань до уряду

Скалецьку покликали у Раду - на годину запитань до уряду

Укрінформ
Народні депутати на годину запитань до уряду 15 листопада запросять міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку для обговорення ситуації з продовженням реформи у сфері охорони здоров'я.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я пропоную визначитися і на п'ятницю на годину запитань до уряду запросити міністра охорони здоров'я. Тематика була озвучена, я прошу апарат підготувати та сформулювати тему години запитань до уряду", - сказав Разумков.

Перед цим співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко озвучила пропозицію запросити на годину запитань до уряду очільницю МОЗ Зоряну Скалецьку і обговорити ситуацію з продовженням реформи у сфері охорони здоров'я.

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Пропозиція голови партії "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка запросити на годину запитань до уряду 15 листопада міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета у зв'язку з планами уряду скоротити штат районних державних адміністрацій на понад 18 тис. штатних одиниць була відхилена. Це питання було вирішено обговорити під час наступної години запитань до уряду.

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