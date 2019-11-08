Пристайко - про рішення суду ООН: Це справжня перемога верховенства права

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти Російської Федерації є перемогою верховенства права та прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!", - зазначив Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.