Рада розгляне законопроєкт про продаж землі у вівторок - Тимошенко

Законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення винесуть на розгляд парламенту у вівторок, 12 листопада.

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам щойно стало відомо, мені буквально прислали СМСку, що на вівторок наступного сесійного тижня буде ставитися вже на голосування в залі про продаж сільськогосподарської землі", - зазначила Тимошенко.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що це буде перше читання законопроєкту.

"Дійсно, це тільки перше читання закону, це тільки початок його розгляду в парламенті", - сказав він.