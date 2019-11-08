Україна чекає, що суд у Гаазі візьметься також за позов проти РФ у “морській справі”

Незабаром очікується рішення щодо юрисдикції у позові Україна проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Україна просить суд у Гаазі підтвердити свої права в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Про це сказала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль після засідання Міжнародного суду ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ми чекаємо рішення щодо юрисдикції у справі, яка стосується порушення Росією прав України як прибережної держави. На скільки я знаю, то воно вже на фінальній стадії, і ми очікуємо найближчим часом отримати це рішення”, - сказала Зеркаль.

Як повідомляв Укрінформ, у Постійній палаті третейського суду (ППТС), що також розміщений у Палаці миру в Гаазі, тобто в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, представники Росії з 10 по 14 червня, намагалися довести, що суд не має юрисдикції, тобто права розглядати справу по суті.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Сьогодні Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті. порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.