Суд ООН одностайно відхилив заперечення РФ щодо позову про расову дискримінацію — Зеркаль

Перемога України на одному з найвпливовіших судових майданчиків світу - у Міжнародному суді ООН була беззаперечною, зокрема судді одностайно відхилили заперечення РФ щодо неприйнятності позову України в частині Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль написала у Facebook.

"Ми це зробили! Беззаперечна перемога України на одному з найвпливовіших судових майданчиків світу стала реальністю... Вже сьогодні суд безпрецедентною кількістю голосів став на сторону України, на сторону кожного постраждалого на Донбасі і їх родин, за кожного кримського татарина і етнічного українця, які сьогодні знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Це - перемога засадничих норм і принципів міжнародного права, перемога права над силою", - наголосила вона.

Зеркаль також навела текст резолютивної частини рішення МС ООН. Згідно з ним, суд тринадцятьма голосами до трьох проголосував за відхилення попереднього заперечення Російської Федерації щодо відсутності у суду юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і постановив про наявність такої юрисдикції.

Водночас, п’ятнадцятьма голосами до одного МС ООН відхилив попереднє заперечення РФ щодо відсутності у суду юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

При цьому одностайно було відхилено попереднє заперечення російської сторони щодо неприйнятності позову України в цій частині.

Зазначається, що п’ятнадцятьма голосами до одного суд постановив про наявність своєї юрисдикції на підставі Статті 22 зазначеної конвенції розглядати відповідні вимоги України, а також про прийнятність позову у частині цих вимог.

"Наша справа повною мірою рухається далі. Суд розглядатиме всі наші вимоги і докази по суті!" - наголосила Зеркаль і подякувала всім, хто працював над підготовкою цієї справи.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.