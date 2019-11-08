У Раді зареєстрували два проєкти Трудового кодексу

У Верховній Раді зареєстрували два проєкти Трудового кодексу України.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що проєкт Трудового кодексу №2410, а також альтернативний до нього проєкт №2410-1 одержані Верховною Радою і передані на розгляд керівництву 8 листопада. Тексти проєктів на сайті парламенту наразі відсутні.

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Авторами основного проєкту Трудового кодексу №2410 є народні депутати від фракції “Опозиційна платформа — За життя” Наталія Королевська, Сергій Ларін, Віталій Борт, Олександр Качний, Юрій Солод та Володимир Кальцев. Автори альтернативного проєкту №2410-1 — члени фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко, Вадим Івченко, Михайло Цимбалюк і позафракційний Сергій Шахов.