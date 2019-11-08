Україна vs Росія: в МЗС розповіли про наступні кроки у Міжнародному суді ООН

Міжнародний суд ООН, який сьогодні визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ, тепер має встановити термін для подання Росією контрмеморандуму, після чого Україна на слуханнях по суті зможе представити свою справу.

Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті відомства.

"Як наслідок сьогоднішнього рішення, Україна готова представляти свою справу по суті перед МС ООН. Наступним кроком очікується встановлення судом дедлайну для подання Російською Федерацією контрмеморандуму. Після наступних подань суд проведе слухання по суті, на яких Україна зможе представити свою повну справу", - йдеться у документі.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що 8 листопада Міжнародний суд правосуддя («МС ООН») остаточно відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції та погодився з Україною, що її вимоги належним чином подані на його розгляд.

Як наголосили в українському МЗС, Росія протягом тривалого часу намагалася уникнути відповідальності за численні порушення міжнародного права. Тепер же Україна має змогу продовжити рухатись уперед з правовими заходами, спрямованими на притягнення Росії до відповідальності за її порушення міжнародного права.

"Сьогоднішній наказ - це лише одна із ряду перемог для України. У травні 2019 року Міжнародний трибунал з морського права наказав Росії звільнити українських військовослужбовців та військово-морські судна, які вона незаконно захопила. У квітні 2017 року МС ООН видав знаковий наказ про застосування тимчасових заходів для захисту кримськотатарської та української громад в окупованому Криму", - нагадали у МЗС.

Раніше Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі.

19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.