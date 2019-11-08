Рішення Суду ООН є світовим прецедентом і наддорого коштуватиме Росії - Клімкін

Рішення Міжнародного суду ООН щодо прийнятності скарги України про фінансування Росією тероризму на Донбасі є світовим прецедентом і буде наддорого коштувати РФ у всіх сенсах.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Те, що РФ робила і робить на Донбасі, буде предметом розгляду Міжнародного суду ООН. Сьогоднішне рішення буде наддорого коштувати Росії у всіх сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", - написав Клімкін.

Він подякував всій українській команді за те, що довели цю справу в Міжнародному суді ООН до хоч і проміжної, але дуже важливої перемоги.

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"Це - неймовірна команда, без компліментів", - підкреслив ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН на відкритому судовому засіданні в Гаазі ухвалив рішення, що має юрисдикцію розглядати спір щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.