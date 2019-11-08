У Раді створять робочу групу з протидії гібридним загрозам

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про створення спільної робочої групи з питань кібербезпеки у секторі нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“...було прийнято рішення про створення спільної робочої групи з питань кібербезпеки у секторі національної безпеки, оборони та розвідки. Робоча група буде створена з числа народних депутатів - членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також Комітету з питань цифрової трансформації. Одноголосно було прийнято рішення про створення робочої групи з протидії гібридним загрозам, а також робочої групи для законодавчого врегулювання питань територіальної оборони”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні комітету народний депутат Федір Веніславський запропонував звернутися до Міністерства оборони та правоохоронних органів з метою отримання інформації щодо стану розслідування питань готовності та використання бюджетних коштів на облаштування другої і третьої лінії оборони.

Зазначається, що на засіданні також одноголосно було прийнято рішення рекомендувати включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради проєкт закону №2398 “Про оборонні закупівлі».

Серед іншого, на засіданні було розглянуто кілька звернень народних депутатів, зокрема, щодо включення Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

“Рішення Комітету: звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути пропозицію, висловлену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації”, - інформують у пресслужбі ВР.

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Члени комітету також обговорили можливість відновлення роботи ТСК з питань розслідування обставин, що призвели до трагедії біля міста Іловайськ та Дебальцеве. Комітет вирішив у рамках здійснення парламентського контролю звернутися до правоохоронних органів з проханням надати інформацію щодо стану розслідування обставин трагічних подій, які сталися біля міста Іловайськ та Дебальцеве Донецької області.

Крім того, члени комітету розглянули питання щодо поїздки народних депутатів - членів комітету для ознайомлення з системами оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження.

На засіданні комітет вирішив звернутися до Міністерства оборони з пропозицією включити членів Комітету Романа Костенка та Ігоря Герасименка до складу Комісії, яка створюється у МОУ для перевірки якості бронежилетів.

Члени Комітету з нацбезпеки також обговорили результати поїздки 5 листопада до міста Золоте групи для оперативного реагування на події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення сил і засобів.