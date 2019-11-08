ЄС і далі допомагатиме колишнім в'язням Кремля - віцемаршалок Сейму Польщі

Польща та інші країни ЄС і надалі надаватимуть допомогу колишнім бранцям Кремля.

У цьому запевнила віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малґожата Ґосєвська на зустрічі із групою нещодавно визволених українських політв`язнів, що відбулась у Посольстві РП в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові і надалі надавати підтримку особам, які пройшли через неволю. Я не лише віцемаршалок, а також насамперед залишаюсь правозахисницею і готова завжди бути на зв'язку, тому звертайтесь особисто", - сказала Ґосєвська.

Вона запевнила, що незалежно від політичних уподобань Польща завжди підтримуватиме Україну, і зауважила, що її країна готова прийняти колишніх бранців Кремля на реабілітацію.

А присутній на зустрічі посол Латвії Юріс Пойканс зауважив, що і уряд його країни багато працював над питанням повернення додому політв'язнів, і “ми свою роботу не завершили”. Дипломат запевнив, що Латвія і надалі докладатиме для цього всіх зусиль.

Він нагадав, що уряд Латвії вже запросив 11 колишніх бранців Кремля пройти у країні реабілітацію. “Для нас важливо, щоб ви могли повернутись до нормального життя”, - зауважив латвійський дипломат.

На зустрічі також зазначалося, що і уряд Румунії запросив визволених з російського полону українських військових моряків відвідати країну найближчим часом.

Власний кореспондент Укрінформу, колишній бранець Кремля Роман Сущенко від імені визволених з полону подякував Польщі та іншим країнам за підтримку. Він зауважив, що в ув'язнені отримував багато листів зі словами підтримки від поляків.

На згадку про зустріч Сущенко подарував листівку зі своїм малюнком зі словами великої вдячності.

У свою чергу, кримськотатарський активіст Едем Бекіров подарував Посольству Польщі в Україні кримськотатарський прапор і закликав дипломатичний корпус не припиняти допомогу у питанні визволення політв'язнів. Він нагадав, що в окупованому Криму наразі 76 кримських татар заарештовані, 11 осіб вважаються зниклими безвісти.