ЄС і далі допомагатиме колишнім в'язням Кремля - віцемаршалок Сейму Польщі
У цьому запевнила віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малґожата Ґосєвська на зустрічі із групою нещодавно визволених українських політв`язнів, що відбулась у Посольстві РП в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми готові і надалі надавати підтримку особам, які пройшли через неволю. Я не лише віцемаршалок, а також насамперед залишаюсь правозахисницею і готова завжди бути на зв'язку, тому звертайтесь особисто", - сказала Ґосєвська.
Вона запевнила, що незалежно від політичних уподобань Польща завжди підтримуватиме Україну, і зауважила, що її країна готова прийняти колишніх бранців Кремля на реабілітацію.
А присутній на зустрічі посол Латвії Юріс Пойканс зауважив, що і уряд його країни багато працював над питанням повернення додому політв'язнів, і “ми свою роботу не завершили”. Дипломат запевнив, що Латвія і надалі докладатиме для цього всіх зусиль.
Він нагадав, що уряд Латвії вже запросив 11 колишніх бранців Кремля пройти у країні реабілітацію. “Для нас важливо, щоб ви могли повернутись до нормального життя”, - зауважив латвійський дипломат.
На зустрічі також зазначалося, що і уряд Румунії запросив визволених з російського полону українських військових моряків відвідати країну найближчим часом.
Власний кореспондент Укрінформу, колишній бранець Кремля Роман Сущенко від імені визволених з полону подякував Польщі та іншим країнам за підтримку. Він зауважив, що в ув'язнені отримував багато листів зі словами підтримки від поляків.
На згадку про зустріч Сущенко подарував листівку зі своїм малюнком зі словами великої вдячності.
У свою чергу, кримськотатарський активіст Едем Бекіров подарував Посольству Польщі в Україні кримськотатарський прапор і закликав дипломатичний корпус не припиняти допомогу у питанні визволення політв'язнів. Він нагадав, що в окупованому Криму наразі 76 кримських татар заарештовані, 11 осіб вважаються зниклими безвісти.