Співробітник Держдепу розповів, як Джуліані добивався візи для Шокіна
Про це розповів високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент на закритих слуханнях комітетів Палати громад у справі розслідування імпічменту президенту США, про що свідчить стенограма його показань.
«Джуліані вимагав візу. Він хотів, щоб Шокін отримав візу», - сказав Кент конгресменам.
В електронному листуванні з Джуліані щодо отримання Шокіним візи була задіяна верхівка дипломатичного відомства, в тому числі самого Кента, який розбирався у справах України, і помічника держсекретаря Весса Мітчела, який курував Європу і РФ.
За словами Кента, стверджувалося, що в США Шокін хотів поділитися інформацією про корупцію в американському посольстві, але, «знаючи Шокіна, я був переконаний, що це повна маячня, і насправді він просто хотів помститися за те, що залишився без роботи» , - зазначив співробітник Держдепу.
Як наголосив Кент, Шокіна в Держдепартаменті «чудово знали, і не з найкращого боку».
«Існував широкий міжнародний консенсус про те, що він - типовий український прокурор зі стилем життя, несумісним з його зарплатою, який так і не притягнув до відповідальності нікого з добре відомих злочинців», - розповів Кент, пояснивши відмову Шокіну наступним чином: «Ми вважаємо, що ні за яких обставин не має видаватися віза тим, хто точно причетний до розтрати коштів американських платників податків».
Як розповів Кент далі, отримавши відмову від Держдепартаменту, Руді Джуліані зателефонував у Білий дім, спробувавши натиснути на дипломатів через апарат президента. Однак після опрацювання запиту адвоката посадові особи Білого дому погодилися з позицією Держдепартаменту.
«Наскільки мені відомо, Шокін так і не отримав візу і не потрапив до США», - підсумував Кент.
Як повідомлялося, у жовтні 2018 року особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що має підтвердження від колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна про те, що йому нібито натякнули в Посольстві США припинити розслідування, де фігурувало прізвище молодшого Байдена.
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