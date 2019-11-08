Співробітник Держдепу розповів, як Джуліані добивався візи для Шокіна

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані намагався добитися отримання американської візи для ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це розповів високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент на закритих слуханнях комітетів Палати громад у справі розслідування імпічменту президенту США, про що свідчить стенограма його показань.

«Джуліані вимагав візу. Він хотів, щоб Шокін отримав візу», - сказав Кент конгресменам.

В електронному листуванні з Джуліані щодо отримання Шокіним візи була задіяна верхівка дипломатичного відомства, в тому числі самого Кента, який розбирався у справах України, і помічника держсекретаря Весса Мітчела, який курував Європу і РФ.

За словами Кента, стверджувалося, що в США Шокін хотів поділитися інформацією про корупцію в американському посольстві, але, «знаючи Шокіна, я був переконаний, що це повна маячня, і насправді він просто хотів помститися за те, що залишився без роботи» , - зазначив співробітник Держдепу.

Як наголосив Кент, Шокіна в Держдепартаменті «чудово знали, і не з найкращого боку».

«Існував широкий міжнародний консенсус про те, що він - типовий український прокурор зі стилем життя, несумісним з його зарплатою, який так і не притягнув до відповідальності нікого з добре відомих злочинців», - розповів Кент, пояснивши відмову Шокіну наступним чином: «Ми вважаємо, що ні за яких обставин не має видаватися віза тим, хто точно причетний до розтрати коштів американських платників податків».

Як розповів Кент далі, отримавши відмову від Держдепартаменту, Руді Джуліані зателефонував у Білий дім, спробувавши натиснути на дипломатів через апарат президента. Однак після опрацювання запиту адвоката посадові особи Білого дому погодилися з позицією Держдепартаменту.

«Наскільки мені відомо, Шокін так і не отримав візу і не потрапив до США», - підсумував Кент.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що має підтвердження від колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна про те, що йому нібито натякнули в Посольстві США припинити розслідування, де фігурувало прізвище молодшого Байдена.

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