Сценарій демократів з імпічменту Трампа

Чим він загрожує нинішньому президенту США і які наслідки має для України

Чим далі просувається розслідування з імпічменту президента Трампа в Палаті представників США, тим більше американських "секретів" про Україну стають відомими широкому загалу. Демократи, які ініціювали розслідування, мабуть, самі не очікували, що це перетвориться на гостросюжетний сценарій із кількох частин. І хоча Трамп досі має консолідовану підтримку республіканців у нижній палаті Конгресу, з кожним днем виникає все більше сумнівів у тому, чи продовжать його однопартійці стояти за президента, коли буде доведено, що він реально порушив закони США. Це починає розуміти й сам Трамп.

СЦЕНАРІЙ ДЕМОКРАТІВ

Варто лише подивитися на активність у твіттері американського президента, щоби зрозуміти – наскільки все це дратує його персонально. Він практично щодня раз у раз намагається спростувати чергові аргументи, озвучені в Конгресі, про його тиск на Україну через затримку оборонної допомоги в обмін на розслідування проти головного конкурента на виборах – Джо Байдена.

У демократів же навпаки – все виглядає сплановано й послідовно. Спочатку вони організували закриті слухання з дозованою подачею інформації, зараз публікують розсекречені свідчення, наступного тижня почнуться публічні слухання. Після цього, очевидно, треба чекати оголошення офіційних звинувачень та голосування в Палаті представників за імпічмент президента.

Такий сценарій загрожує щонайменше зривом президентської кампанії з переобрання Трампа. А в разі, якщо республіканці в Сенаті втратять довіру до президента, що вже було в історії з "Вотергейтом", все може завершитися реальним усуненням глави Білого дому з посади.

Так чи інакше, розслідування з імпічменту Трампа вже сьогодні забезпечило демократів певною доказовою базою щодо можливих порушень ним американського законодавства. І з кожними новими слуханнями докази додають ваги. Отже, які можливі звинувачення розглядають демократи?

ВІД УКРАЇНИ ДО ОБСТРУКЦІЇ ПРАВОСУДДЮ

По-перше, йдеться про так зване "quid pro quo" ("послуга за послугу"). Це основна лінія, яку хочуть розкрити законодавці, і вона вже обросла подробицями й деталями.

Гордон Сондленд / Фото: Flickr

Зокрема, посол США при ЄС Гордон Сондленд, який отримав цю посаду після мільйонного пожертвування на президентську кампанію Трампа в 2016 році, в розслідуванні неочікувано підтвердив те, що раніше озвучувалось лише як бездоказова версія. У одному з розсекречених документів зі свідченнями для Конгресу Сондленд підтвердив свою розмову з помічником українського президента Андрієм Єрмаком про те, що військова допомога США "ймовірно" залежить від політичного розслідування проти Байдена, якого добивався Трамп. Як стверджують демократи, це і є одним із доказів "послуги за послугу", що Трамп намагався використати в порушення закону про вибори.

По-друге, вибудовується лінія можливих звинувачень проти глави Білого дому щодо створення ним тіньового, незалежного від апарату Держдепартаменту каналу зовнішньої політики на українському напрямі – для досягнення Трампом власних політичних цілей. Це підтвердили одразу кілька колишніх і нинішніх дипломатів, у тому числі – експосол США в Києві Марі Йованович, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.

Марі Йованович

По-третє, під час розслідування з'явилися чіткі ознаки того, що Трамп намагався "розчистити" поле для безперешкодної роботи тіньового каналу. Йдеться, зокрема, про звільнення з посади посла в Києві – "незручної" для Трампа Марі Йованович. І в цьому питанні першу роль, як підтвердили свідки, відігравав адвокат президента Руді Джуліані. До слова, сам Джуліані вже став фігурантом іншого кримінального провадження в Нью-Йорку, що наразі обмежило його роль у адвокатському "захисті" президента Трампа.

По-четверте, демократи послідовно збирають докази, що Білий дім Трампа намагається завадити розслідуванню з імпічменту. Така стаття, до речі, була і в звинуваченнях проти 37-го президента США Річарда Ніксона під час Вотергейтського скандалу. Тоді, не дочекавшись голосування в Сенаті щодо імпічменту, він сам подав у відставку.

ЯК ЦЕ ВПЛИНУЛО НА УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМ?

Відповідь на це запитання можна прочитати у свідченнях перед Конгресом заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, який є одним із кураторів українського питання в Держдепі. Розсекречена стенограма його слухань від 15 жовтня була оприлюднена лише цього четверга. Кент заявив законодавцям, що він, як і решта команди в Держдепі, по суті, були "відрізані" від ухвалення рішень на українському напрямі.

Джордж Кент

Для розуміння: в Держдепартаменті США за формування рішень по Україні відповідає здебільшого Бюро у справах Європи та Євразії. Його очолює помічник держсекретаря, і до складу цієї структури входить ще ряд посадовців, які разом із Посольством США в Києві розробляють подальші кроки для адміністрації США щодо України.

Отже, як фактично підтвердив Джордж Кент, через існування додаткового "тіньового каналу" Бюро не могло виконувати повноцінних функцій. Ба більше, високопоставлений дипломат звинуватив наближеного до Трампа Джуліані в "кампанії брехні" проти посла США в Україні Марі Йованович, яка була принциповим борцем із корупцією. По суті, це стало голосом проти "тіньової політики" кабінету Трампа відносно України, яку й запроваджував Джуліані.

Рудольф Джуліані / Фото: @ABCWorldNews

Кент також забезпечив демократів додатковими доказами, що Трамп хотів від українського президента прямого компромату на Джо Байдена та демократів, і щоби Зеленський озвучив конкретні прізвища в контексті кримінального розслідування.

"Президент США хотів щонайменше, щоби президент Зеленський вийшов до мікрофона й сказав про розслідування, Байдена й (Гілларі – ред.) Клінтон", – зазначив Кент під час закритих слухань. Він також уточнив, що йдеться про фірму Burisma, в керівництві якої був син Джо Байдена, Гантер, а також про те, що секретний сервер Гілларі Клінтон начебто зберігався в Україні.

Джо Байден

ПОДАРУНОК, ЯКОГО НЕ ОТРИМАЄ ПУТІН

Для України згадки в історії з імпічментом президента Трампа не означають нічого гарного. Захищаючись від звинувачень демократів, глава Білого дому вже охрестив Українську державу чи не найбільш корумпованою у світі попри те, що вона впродовж останніх років подолала кілька складних реформ. До того ж, президент США не приховує своєї недовіри до України, яка вважається партнером Америки й тривалий час протистоїть російській агресії.

На зустрічі 25 вересня з українським президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку Трамп продемонстрував, що не дуже зацікавлений у зусиллях із розв'язання конфлікту на Донбасі й деокупації Криму. Тоді він сформулював це так: "Я справді сподіваюся, що Ви і президент Путін знайдете спільну мову і зможете розв'язати вашу проблему".

Фото: Офіс Президента

Але для України все ж дуже добре, що історія з телефонною розмовою президентів та намагання Трампа "вичавити" з української влади розслідування проти Байдена стали надбанням гласності. Це автоматично відвело загрозу від України бути втягненою у внутрішнє протистояння в Штатах між республіканцями й демократами. В іншому разі це обернулося би для Києва відмовою у підтримці з боку обох партій у Конгресі США. І такий сценарій був би кращим подарунком для Путіна, якого Трамп вочевидь досі хотів би мати в друзях.

Що ж стосується самого Дональда Трампа та процесу імпічменту проти нього, то схоже, що надалі все розвиватиметься за сценарієм демократів. Поки що складно спрогнозувати, чи вдасться главі Білого дому утриматися в цьому протистоянні. Але вже зараз стає зрозумілим, що сценарій демократів у початковій фазі перетворився на серйозну загрозу для нинішнього президента США.

Ярослав Довгопол. Вашингтон

Перше фото: The White House