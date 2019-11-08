Імпічмент Трампа: співробітник Держдепу звинуватив Луценка в "атаці" на Йованович

Ексгенпрокурор Юрій Луценко намагався відсторонити від посади експосла Марі Йованович, передаючи адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джуліані інформацію про неї.

Про це, згідно з опублікованою стенограмою показань, повідомив високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент на закритих слуханнях комітетів Палати громад у справі розслідування імпічменту президенту США.

«Виходячи з того, що я знаю, генеральний прокурор Юрій Луценко присягнувся помститися і надав інформацію Руді Джуліані в надії, що він поширить її та призведе до її (Марії Йованович - ред.) відкликання», - сказав Кент, відповідаючи на прохання конгресменів розповісти про те, чому, на його думку, відкликали експосла Йованович.

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Крім того, Кент вважає, що прихильники Порошенка здійснювали атаки на нього і Йованович: «За 10 днів до виборів замість того, щоб нападати на Росію або на політичних противників (Порошенко - ред.), як вони це робили, вони нападали на посла Йованович і мене».

За словами Кента, адвокат Трампа Джуліані здійснював щодо Йованович наклепницьку кампанію: «Джуліані в той момент протягом кількох місяців проводив проти посла Йованович кампанію, повну брехливої ​​і некоректної інформації ... Його твердження і звинувачення на адресу колишнього посла Йованович були безпідставними і не відповідають дійсності».

У ході своїх свідчень Кент повідомив, що і сам зазнавав нападок з боку Джуліані, проте заступник державного секретаря Девід Хейл наказав йому «не лізти на рожен».

Як повідомлялося, в листопаді Палата представників США почала оприлюднювати стенограми закритих слухань, що відбулися минулого місяця в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.