Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Швеції, Швейцарії, Грузії, Мексики.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Королівства Швеція, Швейцарської Конфедерації, Грузії, Мексиканських Сполучених Штатів та Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Президент привітав Тобіаса Тиберга з початком його місії в Україні на посаді посла Королівства Швеція.

Також Зеленський подякував шведському послу за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й наголосив на важливості збереження позитивної динаміки, досягнутої у двосторонній торгівлі.

"Президент висловив вдячність за підтримку в питанні відновлення інфраструктури Донбасу та підкреслив готовність до продовження результативного діалогу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Українська сторона очікує на підтримку з боку Швеції проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності, покращення стану довкілля, впровадження переробки відходів в Україні", - уточнюєтся у повідомленні.

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У свою чергу, під час зустрічі з послом Швейцарської Конфедерації в Україні Клодом Вільдом Президент наголосив на пріоритетності розбудови двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

"Глава держави подякував за підтримку та допомогу, яку надає Україні Швейцарія, позитивно відзначивши готовність швейцарської сторони прийняти Міжнародну конференцію щодо реформ в Україні у 2021 році", - уточнюється у повідомленні.

Також Зеленський поновив запрошення Федеральному президенту Швейцарії здійснити візит до України.

"Під час розмови з послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе Президент відзначив стратегічний характер українсько-грузинських відносин. Було підкреслено важливість продовження конструктивної взаємодії в рамках міжнародних організацій та координації спільних зусиль на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України й Грузії", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що тут окрему увагу було приділено підготовці заходів на високому рівні у рамках головування України в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ у 2019 році.

"З послом Мексиканських Сполучених Штатів Ольгою Беатріс Гарсія Гійен глава держави обговорив поточний стан і перспективи двосторонньої співпраці між країнами, заходи з активізації політичного діалогу, взаємодію у рамках міжнародних організацій, розвиток співпраці у торговельно-економічній та інших сферах. Окремо було приділено увагу перспективам встановлення безвізового режиму між Україною та Мексикою", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, раніше Зеленський прийняв у Маріїнському палаці вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Фото: president.gov.ua