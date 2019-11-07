Керівництво РФ “не спалює мости" зі Зеленським в інформпросторі - російський експерт

Сьогодні спрямованість російської пропаганди відносно України змінилася від «демонізації» до обережного очікування.

Таку оцінку у кулуарах Світового форуму за демократію в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі висловив головний редактор російського інтернет-проєкту «Инсайдер» Роман Доброхотов.

«Інформаційний наратив Росії відносно України дещо змінився. Раніше «демонізація» і України, і українського керівництва була на десять із десяти балів. Тобто Україну висвітлювали у російських новинах більше, ніж Росію. Політичні шоу на цю тему проходили у щоденному режимі. Але нині наратив змінився у тому, що Президента Зеленського чіпають набагато обережніше, ніж це було відносно Порошенка», - сказав експерт.

Доброхотов висловив думку, що відносно Зеленського керівництво РФ «не спалює мости і сподівається, що можна буде якось домовитися».

«Тому що Зеленського легше критикувати: він не має досвіду у політиці; можна нарізати відео із його гумористичних шоу; наробити таких смішних штук. Кремль цього не робить. Думаю, вони ще на щось очікують. У першу чергу, це пов'язане з мінськими угодами», - зазначив експерт.

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Водночас Доброхотов підкреслив, що п'ятого президента України Петра Порошенка російська пропаганда продовжує «демонізувати».